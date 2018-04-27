«Это значит, что никто кроме вас и вашего собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора», — сообщил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

«ВКонтакте» также прокомментировала действия Роскомнадзора, который в ночь на 27 апреля внес в реестр запрещенных сайтов один из IP-адресов соцсети. В сообщении говорится, что в результате часть пользователей временно лишилась доступа к «ВКонтакте», передает meduza.io.

"Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов. Полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей. Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических."- заявил Андрей Рогозов.