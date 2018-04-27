Джигарханян пришел в себя после комы

Актер Армен Джигарханян, доставленный накануне в больницу, пришел в себя после комы. Об этом сообщила официальный представитель артиста Элина Мазур.

Она уточнила, что 82-летний артист провел в состоянии комы около часа. По предварительным данным, Джигарханян был госпитализирован из-за проблем с легкими, передает korrespondent.net.

Напомним, Джигарханян также был госпитализирован в конце января 2018 года, тогда сообщалось, что он попал в больницу с осложнением вирусного заболевания. Через несколько дней после этого он был выписан.