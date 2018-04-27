В Ровенской области Украины на ходу загорелась автоцистерна с бензином

В Ровенской области около 18:00 26 апреля на ходу загорелась автоцистерна с бензином, которая двигалась по автодороге Киев-Чоп. В автомобиле горело заднее правое колесо, сообщает в пятницу, 27 апреля, пресс-служба областной полиции.

Наряд группы реагирования патрульной полиции Дубенского отдела и экипаж местных патрульных полицейских, которые в то время несли службу в селе Птичье, немедленно направили автомобиль за пределы населенного пункта, чтобы не подвергнуть опасности других участников дорожного движения, передает korrespondent.net.

"Схватив из служебных автомобилей огнетушители, полицейские мгновенно начали тушить пламя. На помощь правоохранителям подбежал водитель транспортного средства с еще одним огнетушителем. Вместе удалось ликвидировать пожар и предотвратить возможный взрыв", - говорится в сообщении.