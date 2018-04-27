Уроженца Молдовы подозревают в убийстве российского пенсионера

Гражданина Молдовы задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве пенсионера.

По данным следствия, мужчины вместе выпивали, между ними разгорелась ссора, и наш соотечественник набросился на товарища с ножом.

Как сообщают российские СМИ, подозреваемый нигде не работает и у него нет регистрации. Ведётся следствие.