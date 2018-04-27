Мужчину в глубокой коме доставили в столицу вертолетом SMURD

69-летнего мужчину из Штефан-Водэ доставили в столичный Институт скорой помощи вертолетом SMURD. Он пострадал в аварии.

Во время полета за ним наблюдали румынские врачи: "Пациент в тяжёлом состоянии, вывалился из кузова трактора. У него тяжелая черепно-мозговая травма, он в глубокой коме."

Инцидент произошло в четверг. После него мужчину сразу доставили в районную больницу.

По данным Генеральной инспекции чрезвычайных ситуаций, это второе вмешательство экипажа SMURD с начала 2018 года, и 42 с момента запуска Мобильной службы реанимации и спасения.