Представители Apple также пообещали выпустить справочные материалы, чтобы рекомендовать клиентам оборудование других фирм. Компания может вернуться к производству WiFi-роутеров, если посчитает это целесообразным.

"Сама Apple не уточнила, почему отказывается от линейки AirPort, но понять логику нетрудно: в двух словах — WiFi теперь широко доступен. Apple запустила AirPort в 1999 году, когда любое беспроводное устройство было роскошью. Два десятка лет спустя все совсем иначе", - пишет ENGADGET.