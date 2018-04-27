КС уточнил процедуру выплаты штрафов для водителей

Конституционный суд постановил: 72 часа, в течение которых можно оплатить штраф вполовину меньше, считаются не с момента, когда санкция была наложена, а с той минуты, когда провинившийся об этом узнал.

Внести ясность в момент, который следует считать точкой отсчета, хранителей главного закона страны попросили бельцкие судьи, столкнувшиеся с прецедентом. Проштрафившаяся женщина пожаловалась, что получила протокол с опозданием.

"Нарушалось право на свершение правосудия. В первую очередь, в ситуации, когда проверяется законность протокола, человек не может воспользоваться льготой, которое ему дается в первые 72 часа", сообщил судья Бельцкого суда Геннадий Еремчук.

Судья указал, что внесение ясности в этот вопрос уравняет в правах всех, кого он коснется. Представители парламента и правительства были против, считая, что в законе все достаточно четко прописано, тем более что оплата половины штрафа - не обязанность, а льгота. Конституционный суд этим доводам не внял.

"72 часа, когда можно выплатить лишь половину штрафа, начинают считаться с момента, когда нарушителю предъявляется документ о том, что ему выписан штраф", сказал глава Конституционного суда Михай Поалелунжь.

Решение Конституционного суда неоспоримо и вступает в силу с момента принятия.