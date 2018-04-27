Вопрос социалиста Иона Чебана Андрею Нэстасе: Как он прошел тест на неподкупность Майи Санду?

У кандидата Партии социалистов на должность мэра Кишинева Иона Чебана есть сомнения по поводу неподкупности его конкурента из Платформы «ДА» Андрея Нэстасе.

В ходе пресс-конференции Чебан отметил, что в отношении лидера партии «Платформа Достоинство и Правда» есть много вопросов. - У меня к Андрею Нэстасе один вопрос: как он прошел тест на неподкупность Майи Санду, учитывая дела, о которых мы знаем, и его связи с разными сомнительными личностями, а также другие вещи, - заявил Ион Чебан.

Неподкупность Андрея Нэстасе ставится под сомнение и политическими аналитиками.

- Лидер Платформы «ДА» из своих нулевых доходов делит миллионы леев между мамой и тещей, а это, бесспорно, завидное достижение даже для «великого комбинатора» Остапа Бендера. Он, как известно, трагично закончил свою карьеру мошенника, когда пытался перейти Днестр, делясь с пограничниками золотыми слитками, чтобы из советского коммунизма попасть в румынский капиталистический рай, - написал в своем материале аналитик Петру Богату.

Журналист Николай Негру в своей публикации в Ziarul Naţional рассказывает о слабых сторонах неподкупности лидера Платформы «ДА».

- Не от рейдерской ли атаки на «Викториабанк» он получил деньги, спрятанные на счетах его мамы и тещи? Или может от хитроумной приватизации компании «Air Moldova», осуществленной нанашем бывшего прокурора Нэстасе? Кому пришла в голову такая извращенная идея: выбрать для борьбы с олигархией олигархический инструмент, понадеяться на темную, сомнительную личность, дилетанта вместо профессионала? Он спасает нас от олигархии - вы уверены? Разве наша надежда не должна быть чистой, как слеза, как минимум, как жена Цезаря? - написал Негру.