Водитель спрятал контрабандный товар в полу и вентиляционной системе рейсового автобуса

Сотрудники таможенной службы обнаружили товар в рейсовом автобусе Бухарест – Кишинёв.

Ответственным за это правонарушение стал водитель транспортного средства, 36-летний житель Резинского района, сообщает пресс-центр Таможенной службы.

На основе оперативной информации сотрудники мобильной команды остановили автобус у въезда в Кишинёв. В ходе проверки органы правопорядка обнаружили незадекларированные 120 предметов одежды, 780 единиц нижнего белья, 142 пары обуви, 300 пар очков, 116 ремней и 19 сумок. Товар был спрятан в отсеке пола, а также в вентиляционной системе автомобиля.

Контрабанда была изъята, а транспортное средство временно конфисковано. Об инциденте была уведомлена фирма, на которую работает водитель автобуса, пишет aif.md.