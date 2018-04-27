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Водитель спрятал контрабандный товар в полу и вентиляционной системе рейсового автобуса
13:37, 27 Apr 2018
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Сотрудники таможенной службы обнаружили товар в рейсовом автобусе Бухарест – Кишинёв.

Ответственным за это правонарушение стал водитель транспортного средства, 36-летний житель Резинского района, сообщает пресс-центр Таможенной службы.

На основе оперативной информации сотрудники мобильной команды остановили автобус у въезда в Кишинёв. В ходе проверки органы правопорядка обнаружили незадекларированные 120 предметов одежды, 780 единиц нижнего белья, 142 пары обуви, 300 пар очков, 116 ремней и 19 сумок. Товар был спрятан в отсеке пола, а также в вентиляционной системе автомобиля. 

Контрабанда была изъята, а транспортное средство временно конфисковано. Об инциденте была уведомлена фирма, на которую работает водитель автобуса, пишет aif.md.

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