На севере страны прошел сильный дождь с градом

Шквалистый ветер и град пронеслись накануне вечером по северным районам страны. Особенно пострадал Рышканский.

По данным Генинспекции чрезвычайных ситуаций, заметный ущерб нанесен 11-ти селам. Среди них Зэйканы, Михэйлены, Борошений Ной и Василеуцы.



В Зэйканах с крыши одного из хранилищ сорвало 200 листов шифера. В селе Почумбэуцы пострадали уже засеянные поля.



Не только в Рышканском, но и в Дрокиейвском районе непогода нарушила систему энергоснабжения.



Точный размер ущерба предстоит подсчитать. В пострадавшие регионы отправилась специальная комиссия.



Фото и видео о проделках стихии в социальных сетях разместили очевидцы. На некоторых виден накрывший землю ледовый ковер.





