В Брукфилдском зоопарке в Чикаго самке восточного черного носорога впервые в мире сделали томографию.
Персонал зоопарка заметил, что носорожихе Лайле стало трудно дышать, необходимо было проверить, в чем причина. Ранее у нее были синуситы и воспаления в пазухах носа, поэтому ей уже делали небольшие операции.
Лайле 7 лет, и она весит более 1 т. Для сложной процедуры понадобилось 40 человек, передает Моя планета.
Ей сделали анестезию, затем с помощью фронтального погрузчика положили в томограф. В носу заметили постороннюю ткань, которую будет необходимо удалить. Доктор Майкл Адкессон сказал, что томография позволила получить очень ценные данные, на основании которых будет строиться лечение. «У нас есть обязательства перед животными, за которых мы отвечаем, и мы готовы использовать самые передовые технологии, чтобы им помогать», — отметил он.
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telegraph.md