Бекмамбетов через суд требует выплаты $800 тысяч у обанкротившейся киностудии братьев Вайнштейн

Работающий в Голливуде российский режиссер Тимур Бекмамбетов, чья кинокомпания Bazelevs оказалась в списке кредиторов обанкротившейся из-за секс-скандала киностудии Weinstein Company (TWC) братьев Вайнштейн, намерен добиться возврата не выплаченных ему 800 тысяч долларов.

Проблемы с TWC помешали новому фильму Бекмамбетова "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли выйти в кинопрокат, напоминает newsru.com. Из-за того, что Боби и Харви Вайнштейны объявили о банкротстве в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве, фильм практически попал под арест, как и все имущество и активы компании.

Исторической драме "Война токов" о противостоянии трех величайших ученых и бизнесменов начала XX века - Томаса Эдисона, Джорджа Вестингауза и Николы Теслы - даже предрекали победу на церемонии "Оскар". Но Бенедикт Камбербэтч, сыгравший Томаса Эдисона, лишился шанса получить премию Американской кинокадемии за лучшую мужскую роль. Фильм должен был выйти в прокат еще в ноябре 2017 года, однако из-за скандала релиз был отменен. Прокатная судьба "Война токов" в России также неизвестна, хотя первоначально премьера была назначена на февраль 2018 года.

В понедельник, 30 апреля, суд американского штата Делавер должен вынести окончательное решение по банкротству компании Weinstein Company. В случае признания банкротом все активы TWC, в том числе и фильмы, уйдут с молотка. Несколько венчурных компаний уже изъявили желание выкупить компанию братьев Вайнштейн с аукциона.

Однако Тимур Бекмамбетов, выступивший продюсером фильма "Война токов", заранее подал прошение в суд с просьбой заблокировать продажу такого актива, как "Война токов", до момента выплаты ему всего долга в 800 тысяч долларов, сообщает Deadline. Таким образом Бекмамбетов стремится попасть в начало списка кредиторов, который уместился на 394 страницах, чтобы одним из первых получить причитающиеся ему деньги.