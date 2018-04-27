Уникальный пластырь позволит сделать прививку без укола

Эпидемии гриппа периодически возникают в том или ином уголке мира. Однако вакцинация от этой инфекции не так распространена. Далеко не все люди спешат сделать прививку. Ведь для этого необходимо посетить врача. Да и у самих вакцин строгие нормы хранения, что затрудняет их применение.

Американские ученые нашли способ сделать вакцинацию от гриппа массовым явлением, пишет "Медик Форум". Еще несколько лет назад исследователи представали миру уникальный пластырь, оснащенный десятками микроигл. Приклеиваясь к телу, микроиглы проникают через кожу и высвобождают вакцину.



Недавно специалисты закончили первый этап клинических испытаний новинки на людях. В исследовании приняли участие 25 добровольцев. Их разделили на три группы. Участникам из первой группы провели стандартную вакцинацию с помощью инъекций, добровольцам из второй приклеили пластырь, содержащий вакцину, а оставшиеся не прививались.



Спустя месяц медики измерили уровень антител в крови добровольцев. Оказалось, что пластырь работал даже эффективнее привычных инъекций. Ученые отмечают: новый метод вакцинации не имеет существенных недостатков. Пластырь можно будет приобрести в аптеке и наклеить самостоятельно. Это должно привести к росту числа вакцинированных людей, передает meddaily.ru.

Комментарии

Другие новости