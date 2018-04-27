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Бегущие за кортежем: появились курьезные кадры охраны лидера КНДР
14:11, 27 Apr 2018
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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны

Главу Северной Кореи сопровождала усиленная охрана. Курьезное видео, на котором видно, как 12 охранников бегут рядом с кортежем Ким Чен Ына, опубликовал СNN в своем Twitter.

Ранее Ким Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи ядерными испытаниями. Также он предложил Мун Чжэ Ину почаще встречаться, пишет УНИАН.





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  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.

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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вас будут волновать вопросы материального характера. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День придаст решимости Вашим действиям. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

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  • СКОРПИОН

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    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Мечты должны соответствовать реальности. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.

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  • КОЗЕРОГ

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    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не спешите довериться малознакомым людям. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.

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  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

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  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День в целом благоприятен. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

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