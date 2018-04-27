В Никарагуа в результате массовых акций и столкновений протестующих со стражами порядка, длившихся несколько дней, погибли по меньшей мере 63 человека. Еще 15 местных жителей числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные НКО.
По данным Постоянной комиссии по правам человека, 160 человек получили огнестрельные ранения в результате беспорядков. В их числе девять человек, которые потеряли глаз, и еще двое оставшихся парализованными.
"Произошла настоящая бойня", - объявил директор НКО Маркос Кармона. Местные власти пока не прокомментировали обновленные данные организации. Последний раз, 23 апреля, власти заявляли о 12 погибших.
Кармона, в свою очередь, уточнил, что ранее его организация насчитала 39 жертв, однако вскоре их количество увеличилось после получения дополнительной информации от специалистов по всей стране. "Мы установили все имена жертв", - добавил он.
Правозащитный центр Никарагуа тем временем сообщил о том, что родственников погибших заставляют подписывать документы, которые обязывают их не подавать жалобы в суд, для того чтобы получить останки жертв.
Протесты в Никарагуа начались 18 апреля. Перед этим правительство одобрило законопроект, увеличивающий пенсионные взносы работников и работодателей суммарно на пять процентов.
Президент предложил митингующим провести переговоры, однако те отказались. Силовики пытались подавить волну выступлений, разгоняя протестующих. Выступления сопровождались поджогами зданий, а студенты Политехнического университета в Манагуа забаррикадировались в кампусе, передает newsru.com.
В итоге 22 апреля президент Никарагуа принял решение отказаться от пенсионной реформы.
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telegraph.md