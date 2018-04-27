ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

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