Народный артист России Константин Хабенский рассказал видеоблогеру Юрию Дудю о знакомстве с голливудской звездой Анджелиной Джоли на съемках фильма «Особо опасен». Интервью с актером опубликовано на YouTube-канале «вДудь».
Дудь спросил Хабенского о его ощущениях от сцены, в которой артист целовался с Джоли. Тот вздохнул и признался, что с подобным вопросом к нему обращались даже американские пограничники, передает Лента.ру.
«Во-первых, это не поцелуй, а искусственное дыхание. Целовался мой коллега Джеймс МакЭвой. А мне делали искусственное дыхание. И когда у тебя полный рот кинокрови, и тебе все это нужно выплюнуть на Анджелину и ее партнеров... Ну вот такой поцелуй, если его можно назвать поцелуем», — объяснил Хабенский.
По словам актера, он сам настоял на том, чтобы искусственное дыхание ему делала Джоли — она была единственной женщиной, задействованной в сцене, и Хабенский попросил режиссера картины Тимура Бекмамбетова: «Можно только мне искусственное дыхание будет делать не мальчик?». Свою просьбу он объяснил боязнью щекотки.
46-летний Константин Хабенский сыграл в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Географ глобус пропил», «Шпион, выйди вон!», «Адмиралъ» и «Коллектор», а также в сериалах «Убойная сила» и «Метод». Фильм «Особо опасен», в котором актер исполнил эпизодическую роль бывшего подрывника, вышел в 2008 году.
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