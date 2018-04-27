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Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
// фото: the-most-beautiful.ru
15:01, 27 Apr 2018
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Народный артист России Константин Хабенский рассказал видеоблогеру Юрию Дудю о знакомстве с голливудской звездой Анджелиной Джоли на съемках фильма «Особо опасен». Интервью с актером опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

Дудь спросил Хабенского о его ощущениях от сцены, в которой артист целовался с Джоли. Тот вздохнул и признался, что с подобным вопросом к нему обращались даже американские пограничники, передает Лента.ру.

«Во-первых, это не поцелуй, а искусственное дыхание. Целовался мой коллега Джеймс МакЭвой. А мне делали искусственное дыхание. И когда у тебя полный рот кинокрови, и тебе все это нужно выплюнуть на Анджелину и ее партнеров... Ну вот такой поцелуй, если его можно назвать поцелуем», — объяснил Хабенский.

По словам актера, он сам настоял на том, чтобы искусственное дыхание ему делала Джоли — она была единственной женщиной, задействованной в сцене, и Хабенский попросил режиссера картины Тимура Бекмамбетова: «Можно только мне искусственное дыхание будет делать не мальчик?». Свою просьбу он объяснил боязнью щекотки.

46-летний Константин Хабенский сыграл в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Географ глобус пропил», «Шпион, выйди вон!», «Адмиралъ» и «Коллектор», а также в сериалах «Убойная сила» и «Метод». Фильм «Особо опасен», в котором актер исполнил эпизодическую роль бывшего подрывника, вышел в 2008 году.




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