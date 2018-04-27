Авария на украинской шахте, есть жертвы

В Кривом Роге произошла авария на шахте Гвардейская, в результате которой один горняк погиб и еще один был госпитализирован. Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 27 апреля.

По информации ведомства, инцидент произошел поздно вечером в четверг на горизонте 1340 метров.

"В горных выработках горноспасатели обнаружили двух пострадавших в районе бурового орта 193 оси. Один пострадавший находился в сознании, второй – в бессознательном состоянии", – говорится в сообщении.

Силами работников шахты первый пострадавший на клети был поднят на поверхность и передан работникам скорой медицинской помощи, передает korrespondent.net

"Второму пострадавшему медицинские работники ГВГРО ГСЧС Украины оказывали первую доврачебную помощь и проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, впоследствии констатировали биологическую смерть", – отметили в ведомстве.

Последствия аварии уже удалось ликвидировать.