Нежности ни к чему: Трамп пытался взять Меланию за руку, но та сопротивлялась. ВИДЕО

Мелания снова продемонстрировала, что в их отношениях с Трампом не все гладко. Это произошло во время официального визита в США французского президента Эммануэля Макрона.

Американский президент пытался взять свою жену за руку, однако Мелания решила проигнорировать порыв нежности Трампа. Издание The Daily Show даже сопроводило видео с Трампом и Меланией мелодией из ужастика "Челюсти". Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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