Евровидение-2018: опубликован список запретов во время шоу

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2018", который в этом году состоится в Португалии, распространили список предметов, которые запрещены на территории проведения шоу.

Кроме взрывчатки, наркотиков, оружия, алкоголя, в список попали довольно неожиданные вещи. Например, на "Евровидение" нельзя проносить зонтики, мячи для гольфа, лестницы, шлемы, скотч.

Под запрет также попали моноподы для селфи, микрофоны, чашки, тележки для покупок, а также политическая агитация или любая информация дискриминационного содержания, сообщает УНИАН.

Напомним, в этом году "Евровидение" начнется 8 мая в Лиссабоне.



