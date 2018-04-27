В Боснии и Герцеговине задержан генерал, обвиняемый в военных преступлениях против сербов

Правоохранительные органы Боснии и Герцеговины (БиГ) провели в пятницу, 27 апреля, спецоперацию, в ходе которой задержали 13 подозреваемых в военных преступлениях, совершенных во время войны 1992-1995 годов. Об этом сообщает сайт Агентства по расследованиям и защите (SIPA) Боснии и Герцеговины.

По его данным, операция проходила в 16 городах, расположенных в Унско-Санском и Сараевском кантонах. Основанием послужили ордеры, выданные судом и прокуратурой.

Задержанных в ходе операции людей подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса БиГ - 172 ("преступление против человечности") и 173 ("преступление против гражданского населения").

Имена задержанных в сообщении не уточняются, однако СМИ передают, что арестованные - бывший командующий Пятого корпуса армии бошняков-мусульман генерал Атиф Дудакович и 11 бывших офицеров подразделения. Об этом, в частности, сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры БиГ.

По данным ведомства, Дудакович и другие задержанные подозреваются в убийствах нескольких сотен военнопленных сербов на территории Западной Боснии в 1995 году. Также им вменяют в вину убийства мирных боснийцев.

Основанием для обвинения послужили "сотни свидетельских показания", а также видео- и другие материалы. Дело в отношении задержанных было возбуждено в 2015 году, отмечает Fox News. Всего речь может идти о 256 жертвах в возрасте от 9 до 99 лет. Об этом сообщил AP руководитель группы, занимающейся расследованием военных преступлений против сербов, Милорад Кожич.

Reuters также передает, что Атиф Дудакович - 64-летний бывший генерал - после войны в БиГ вступил в боснийскую армию. Среди боснийцев он до сих пор пользуется популярностью и уважением, передает newsru.com.

Его арест крайне чувствителен для них, в частности, из-за того, что во время войны отряд Дудаковича возглавлял так называемых Бихачский анклав, территория которого долгое время была окружена войсками сербов.

Ранее Дудакович уже сталкивался с обвинениями в военных преступлениях, но отвергал их как политически мотивированные. Что касается видеозаписей, якобы подтверждающих его вину, то их он называл фальшивыми. "Мы потрясены. Это удар по государству, ко всем патриотам, которые защищали это государство", - заявил СМИ боснийский министр Джевад Малкоч (цитата по AP).