Белорусские милиционеры задержали 29-летнего российского музыканта по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У артиста, играющего в рок-группе, обнаружено два свертка с гашишем.
Уголовное наказание грозит одному из солистов музыкальной группы, приехавшей на гастроли из Красноярска, сообщает официальный сайт ГУВД Минского горисполкома.
Россиянин был остановлен 23 апреля сотрудником отдела по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Центрального РУВД Минска. Во время несения службы по охране общественного порядка на проспекте Победителей милиционер заметил "неадекватного" молодого человека, который пытался пройти на мероприятие, посвященное образованию одного из столичных футбольных клубов, передает newsru.com.
"Оперативник сразу понял, что парень находится в состоянии наркотического опьянения. В сумке у молодого человека был обнаружен тубус для хранения фотопленки, в котором находились два свертка из фольги с веществом внутри", - говорится в пресс-релизе, посвященном задержанию россиянина.
Исследование, проведенное в центральном аппарате Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии, показало, что спрессованное вещество коричневого цвета, хранившееся в найденных свертках, является гашишем.
Иностранного музыканта задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ходе беседы россиянин пояснил, что привез наркотическое вещество из РФ, откуда прибыл в рамках гастрольного тура со своей группой.
В отношении артиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 ("Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов") УК Белоруссии. Ему грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Белорусские правоохранительные органы не приводят ни фамилии задержанного, ни название группы, в которой он поет. Однако сетевое издание "ТВК Красноярск"предполагает, что речь идет о рок-группе Math Marriage: Abel and Krell, поскольку именно ее участники приезжали в конце апреля в Минск в рамках гастрольного тура.
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telegraph.md