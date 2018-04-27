ФСБ предотвратила теракты в Москве

ФСБ задержала четырех членов спящей ячейки группировки "Исламское государство"*, которые готовили теракты в Москве. Об этом сообщила спецслужба ведомства.

"Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории Московского региона", — сказано в релизе.

В ведомстве заявили, что координация экстремистов "велась из Сирии через мессенджер Telegram".

Федеральная служба безопасности провела в Новом Уренгое профилактическую спецоперацию. Задержаны двадцать человек, прошли семнадцать обысков. У них нашли материалы с пропагандой ИГ. решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает РИА Новости

В прошлом году силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам удалось совершить, рассказал глава ФСБ Александр Бортников.

За первый квартал этого года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Силовики задержали 189 и уничтожили 15 бандитов и их пособников.





