Автобусы из Бухареста доставили в Кишинев: скоро их пустят по маршруту №5

Два автобуса, подаренные мэрией мун. Бухарест, доставлены в Кишинев и начнут курсировать в конце мая по маршруту №5.

Как сообщает Молдпрес, вместимость автобусов составляет 100 мест.

«Автобусы оснащены кондиционерами, и начнут работать 2 или 3 мая. Они будут ездить по маршруту №5, поскольку на этом маршруте работают только 8 из 12 необходимых автобусов. Вместе с тем, мы обсудили и ждем ответа с румынской стороны относительно предоставления в дар еще нескольких автобусов», - сказал временно исполняющий обязанности главы управления транспорта Виталий Бутучел.

Чиновник уточнил, что подаренные автобусы прошли общий техосмотр в Бухаресте. Сейчас власти находятся на этапе оформления документов.

«Техническое состояние транспортных средств – хорошее. У них низкий пол, также они доступны для лиц с ограниченными возможностями и для мам с колясками. Благодарим румынские власти за поддержку и предоставленный подарок», - отметил Бутучел.

Автобусы были предоставлены в дар после подписания соглашения о сотрудничестве между бывшим и. о. мэра столицы Сильвией Раду и градоначальником Бухареста Габриелой Фиря.