ФСБ перекрыла крупный канал поставок наркотиков из ЕС в Петербург

ФСБ и МВД РФ пресекли крупный канал поставок наркотиков из стран Евросоюза в Санкт-Петербург.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности и МВД РФ проведены оперативно-разыскные мероприятия по пресечению деятельности лиц, причастных к организации трансграничного канала поставок наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере из стран ЕС в Россию в целях последующего сбыта на территории Северо-Западного федерального округа", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Установлены организаторы и активные члены наркогруппировки - граждане России, также получены сведения, подтверждающие систематический характер наркопоставок.

"Задержаны с поличным на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области шесть активных членов ОПГ, из незаконного оборота изъято более 173 кг гашиша, около 1,8 кг кокаина, 5 тысяч таблеток 2С-В (синтетический психоделик, известный как "Сибирь"), 1,1 кг амфетамина", - сообщили в ФСБ.