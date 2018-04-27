Межкорейский саммит официально завершился

Отъезд из Пханмунджома президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя КНДР Ким Чен Ына ознаменовал окончание первого за десятилетие межкорейского саммита.

Лидеры двух стран сердечно попрощались, на их лицах читалась усталость, но они очевидно были довольны собой и результатами встречи. Мун Чжэ Ин даже назвал Ким Чен Ына "отличным товарищем".

Последним аккордом мероприятия стала демонстрация красочного музыкально-светового шоу, которое проецировалось на фасад Дома мира и рассказало зрителям о прошлом, настоящем и будущем Корейского полуострова. Лидеры двух стран в сопровождении своих супруг с интересом смотрели представление, обмениваясь репликами.

После его окончания Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин несколько минут стояли рядом, держась за руки, передает ТАСС.