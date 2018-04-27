Близится летний сезон: в столице снова открыли питьевые фонтанчики

Предприятие "Apă-Canal Chişinău" открыло питьевые фонтанчики в Парке Валя Морилор, Парке им. Штефана чел Маре и в сквере Кафедрального собора, которые были закрыты в зимнее время.

Десять открытых водоколонок были установлены в рамках кампании „Водоколонки для горожан”. Поставщик отмечает в пресс-релизе, что намерен расширить систему в центре города, чтобы обеспечить населению свободный доступ к качественной питьевой воде в жаркий период, а также для стимулирования потребления воды из сети общего пользования, передает ipn.md.

Так, летом „Apă-Canal Chişinău” планирует добавить еще три фонтанчика, оснащенные водомерами и подключенные к городской водопроводной и канализационной сети.



Расходы на установку и обслуживанию водоколонок, привезенных из Румынии, покрываются за счет предприятия. Поставщик призывает население „не ломать хорошие и полезные вещи, сделанные для горожан”.