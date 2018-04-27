Поезд сошел с рельсов на севере Италии

Региональный скорый поезд, следовавший по маршруту Савона — Турин, сошел с рельсов в североитальянской провинции Кунео в районе часа дня (14.00 млд), однако жертв в результате этой аварии нет.

Поезд 10130 отправился в путь из города Савона в 11.30 (12.30 мск) и должен был прибыть в Турин в 13.35 (14.35 мск).

По данным римской газеты La Repubblica, в настоящее время есть информация о двух людях, получивших легкие ранения.