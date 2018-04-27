В столичном торговом центре молодая пара украла забытый в примерочной мобильный телефон

В Кишинёве молодая пара украла забытый в примерочной мобильный телефон. Таким образом, они нанесли 28-летнему владельцу гаджета ущерб в размере 4 399 леев.

Забирать забытые другими людьми вещи стало традицией в Молдове. Только вчера полиция отправила ориентировку на мужчину, который на глазах у своего ребёнка присвоил забытый клиенткой в корзине для покупок телефон. А сегодня стало известно о подобном инциденте в одном из торговых центров Кишинёва, где молодая пара забрала из примерочной магазина мобильный телефон Samsung, пишет aif.md.



Преступную чету “поймала” камера видеонаблюдения у входа в магазин. В связи с кражей полиция сектора Центр инициировала розыск. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает штраф в размере 67 500 леев, неоплачиваемый общественный труд от 120 до 240 часов или тюремное заключение сроком до 4 лет.

Лиц, узнавших на кадрах молодых людей, просят звонить по номеру 079544932.





