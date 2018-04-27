В начале недели Национальный инспекторат патрулирования устроил “охоту” на превышающих скорость водителей на трассе Кишинев-Оргеев.
Так, два экипажа НИП, снабженных радарами, были расположены на объездной дороге Оргеева и в Пересечина. Сразу после фиксации нарушения оперативная информация отправлялась инспекторам, находящимся поблизости, с последующей остановкой автомобиля нарушителя.
В течение одного дня всего в одном населенном пункте и в одном направлении движения 615 водителей превысили скорость, из которых 104 автомобиля – с иностранными номерами.
Из общего числа 263 водителя (42,7%) получили протокол на месте происшествия. Так, 132 водителя превысили скорость на 20 км/ч, 118 – на 20-40 км/ч, 11 более чем на 40 км/ч.
Оставшиеся 352 водителей получат протокол о нарушении и вызов в Единый центр мониторинга и контроля по месту жительства, пишет aif.md
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telegraph.md