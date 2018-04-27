Резня в китайской школе: семь учеников убиты, 19 пострадали

В китайском городе Юйлинь злоумышленник напал на учащихся средней школы. В результате погибли семь детей, еще 19, по некоторым данным, ранены.

ак сообщают местные СМИ, нападение было внезапным и произошло около 18:10 по местному времени (13:10 мЛД), когда дети выходили и школы.

Преступник был вооружен колюще-режущим предметом. От его действий пострадали, по разным версиям, от 12 до 19 детей. Семь школьников погибли.

Пострадавшие госпитализированы, пишет НТВ.

В настоящий момент нападавший задержан. Причины нападения пока неизвестны.