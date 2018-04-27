Трехлетний ребенок провалился в яму с водой во дворе детсада

В Кирове сотрудники Росгвардии спасли трехлетнего мальчика, который провалился в яму с водой.

Инцидент произошел утром на территории детского сада в Кирове. Трехлетний мальчик провалился в глубокую яму, наполненную грунтовой водой.



Спасали ребенка представители Росгвардии. Как сообщили в ведомстве, в яму, обвязавшись веревкой, спустился прапорщик Сергей Кокорин. Нащупав малыша, он взял его на руки, а его коллега, прапорщик Александр Адеков, вытянул их обоих на поверхность.



Отмечается, что ребенок успел наглотаться воды, но был жив. Мальчика передали подоспевшим к месту ЧП врачам скорой помощи. Воспитанника детсада пришлось госпитализировать, пишет НТВ.



Прокуратура и СКР начали проверку по факту ЧП.





