Меланья Трамп осталась без подарка от мужа на день рождения

Президент США Дональд Трамп признался, что ничего не подарил своей жене на день рождения. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что не хотел бы вдаваться в подробности об этой ситуации, которая грозит ему "проблемами". В свое оправдание американский лидер отметил, что подарил супруге "прекрасную открытку", сопроводив ее букетом цветов.

"Знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки, ясно?" — сказал президент США.

РИА Новости, Как сообщаетотношения Трампа с супругой регулярно становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Меланья неоднократно ставила американского лидера в неловкое положение. Например, в начале февраля она отказалась с ним сфотографироваться, а незадолго до этого, во время визита в Рим, — взять за руку.







