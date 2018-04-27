Пять шестиклассников и три восьмиклассника из села Дишкова Оргеевского района отравились слезоточивым газом. По словам учителей, двое учеников нашли баллончик на спортплощадке, принесли его в школу и распылили газ во время перемены.
"Сначала обратились два ученика. На них лица не было. Сказали, что не чувствуют рук, их тошнило. Затем обратились и другие дети с такими же симптомами. Мы вывели всех учеников и педагогов на улицу. Приехала скорая и спасатели".
Всех пострадавших доставили в больницу. Пятерых вскоре отправили домой, а троих госпитализировали.
"У них воспалены дыхательные пути, но это вызвано простудой, а не отравлением газом", - cообщает директор райбольницы Оргеева Андрей Стратулат.
Обстоятельства инцидента выясняет полиция и инспекция чрезвычайных ситуаций.
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telegraph.md