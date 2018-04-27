Китайские компании нанимают красивых девушек для своих программистов

Стереотипный мужчина-программист в Китае – «zhai», или «ботаник», которому социальные связи обычно даются нелегко. Поэтому некоторые китайские компании открыли новую вакансию: «мотиватор программистов». На эту должность требуются привлекательные девушки, умеющие очаровать стеснительных кодеров и оторвать их от экранов на время положенного отдыха.

Основная часть работы девушки-мотиватора – обслуживание стойки регистрации, заказ угощений к чаю и общение с программистами, пишет moya-planeta.ru

Шен Ю, работающая мотиватором в компании Chainfin.com, рассказывает:

«Иногда звоню программистам и спрашиваю, не уработались ли они. Часто сидят до 11 вечера много дней подряд».

Г-жа Шен организовывает вечеринки по случаю дней рождения, устраивает конкурсы типа бега в мешках и даже делает массаж засидевшимся кодерам.

Все немного смущаются, но Шен знает свое дело: «Может, я не очень искусный массажист, но наша компания хочет, чтобы я размяла вам плечи».

Г-жа Шен не считает свою должность сексистской. «Сегодня многие феминистские идеи чересчур экстремальны. Думаю, женщине важно быть независимой и иметь чувство собственного достоинства, и этого достаточно».