Сейшелы и Мальдивы могут исчезнуть с лица Земли

Учёные утверждают, что на посещение популярных мест отдыха у человечества осталось не более 10 лет.

К 2030 году большая часть островов в Индийском и Тихом океанах станут непригодны для проживания — к такому выводу пришли учёные и исследователи из Геологической службы США и Гавайского университета.

Изменение уровня воды на Маршалловых островах и изучение геологических особенностей привело учёных к неутешительному выводу: наступление моря на сушу неизбежно, а подтопление территории островных государств — не единственная проблема на ближайшие десятилетия.

Кроме затопления островов люди столкнутся с острой нехваткой питьевой воды, количество которой на островах будет сокращено из-за глобального потепления. При этом запасы пресной воды будут сокращаться постепенно, а сильная нехватка будет ощущаться с начала 2030-х годов. Та же участь, по словам учёных, ждёт и другие крупные островные архипелаги — острова Спратли и Гавайи, пишет life.ru