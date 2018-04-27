Нумизмат из США оказался владельцем редчайшей монеты, которая стоит миллионы долларов, сообщает портал Gizmodo.
Речь идет о пятидолларовой монете, отчеканенной в Сан-Франциско в 1854 году серией менее трехсот штук. До сегодняшнего дня считалось, что сохранились лишь три из них, передает РИА Новости.
При этом одна из них находится в Смитсоновском институте в Вашингтоне, другая — в частной коллекции, а третья была украдена у члена семейства Дюпон — одного из богатейших в США — в 1967 году. Найти ее так и не удалось, отмечает Gizmodo.
Владелец монеты, имя которого не называется, первоначально считал ее поддельной. Однако специалисты компании Numismatic Guaranty Corporation, занимающейся проверкой подлинности нумизматических редкостей, сумели подтвердить ее аутентичность.
Кроме того, они доказали, что обнаруженная монета — не та, которую похитили из коллекции Дюпонов, сравнив ее с фотографиями, сделанными до кражи. Стоимость находки, по словам главы Numismatic Guaranty Corporation Ричарда Монтгомери, составляет миллионы долларов.
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telegraph.md