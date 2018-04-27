Новые Мстители установили первый кассовый рекорд

Фантастический блокбастер киностудии Marvel Мстители: Война бесконечности заработал $39 млн долларов на вечерних показах в Северной Америке в четверг. Это четвертый показатель в истории кино и абсолютный рекорд для фильмов Marvel.

Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в пятницу, 27 апреля.

Так, Война бесконечности опередила такие блокбастеры, как Первый мститель: Гражданская война ($25 млн), Черная пантера ($25,2 млн) и Мстители: Эра Альтрона ($27,6 млн).

Также блокбастер вышел на 43 территориях в мире и успел заработать $95 млн. По предварительным данным, пока наибольшая касса в Южной Корее, где фильм идет уже два дня – $11,4 млн.

Рекордные показатели для фильмов Marvel в премьерный день зафиксированы в Великобритании ($8,9 млн), Бразилии ($4,8 млн) и Германии ($3,2 млн), передает korrespondent.net.