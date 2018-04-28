На севере Китая мужчина с ножом напал на школьников средней школы, когда те возвращались домой. Убиты семеро подростков, 12 получили ранения.
Убиты пять девочек и двое мальчиков. Еще девять девочек и трое мальчиков были ранены. О нападении сообщило управление пропаганды уезда Мичжи в провинции Шэньси, передает ВВС.
Власти сообщают, что 28-летний нападавший с широко распространенной фамилией Чжао задержан, а раненым подросткам оказывается медицинская помощь. В сообщениях не указывается возраст пострадавших подростков, но обычно в средних школах в Китае учатся дети от 12 до 15 лет.
В заявлении местных властей говорится, что нападение произошло у школы №3, примерно в 18:10 по местному времени.
Задержанный признался, что в прошлом он сам учился в этой школе, где над ним постоянно издевались, сообщают власти уезда. Он якобы ненавидел своих одноклассников и решил использовать, как сказано в заявлении, "кинжал" для нападения.
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telegraph.md