В Британии авто наехало на людей у мечети

В Великобритании в городе Бирмингем вечером 27 апреля автомобиль сбил двух человек, вышедших из мечети. Оба получили ранения, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в районе Астон у мечети Шах-Джалал. Автомобиля серебряного цвета сбил двух 20-летних мужчин и скрылся с места происшествия, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Полиция была вызвана на Эттингтон-роуд в 21.15, после пятничной молитвы.

В полиции не исключают, что инцидент может быть связан с терроризмом, и разыскивают водителя автомобиля, который не остановился на месте происшествия, передает korrespondent.net.