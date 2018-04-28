Осталось три дня на подачу деклараций о доходах за 2017 год

На подачу деклараций о доходах за 2017 год осталось три дня. Отделения налоговой службы в эти дни работают сверх графика. Выходные - только воскресенье и вторник, 1 мая.

Сегодня и в понедельник подать декларацию можно с 8 утра до 3-х часов дня. В последний день, 2-ого мая, отделения будут открыты с 8 утра до 7 вечера. Дополнительную информацию можно получить по телефону 0-8000-15-25.

Подача декларации обязательна для тех, кто за год работал в двух и более местах, чей годовой доход превысил 31 тысячу 140 леев, и кто получил больше 10-ти тысяч от продажи имущества. Обращаться можно в любое отделение налоговой, независимо от места прописки. Штраф за неподачу декларации составляет тысячу леев. Такое же наказание грозит за представление ложных данных. А опоздавших оштрафуют на 200 леев.