Деньги на развитие: Польша предоставит грант шести молдавским городам

Шесть молдавских городов получат от правительства Польши грант в четыре миллиона леев. Проекты, на реализацию которых направят эти средства, выбрали на конкурсной основе.

Грантовые контракты подписали в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Средства предоставит Фонд солидарности, а получателями станут города Единцы, Окница, Бельцы, Унгены, Чимишлия и Комрат.



"Мы получим 490 тысяч леев из польского Фонда солидарности и восстановим район в центре города. Благоустроим детский сквер, где появится поле для мини-футбола и теннисный корт", - расcказал мэр Чимишлии Георге Рэйляну.



В Единцах планируется благоустроить городской сад. На это нужно немногим более 2 миллионов леев. 800 тысяч предоставит польский Фонд солидарности.



"Ремонтирует тротуары, затем купим тренажёры для фитнеса под открытым небом и оборудование для детских площадок", - cообщила вице-мэр Комрата Роделия Василкова.



Муниципий Комрат получит грант в 700 тысяч леев на ремонт детсада №6.



"Это очень важно для нас. Мэриям постоянно не хватает денег на решение проблем. Я принял участие в конкурсе, и вижу, что мы сможем внедрить проект быстро, в этом году. Мы уже меняем кровлю, благоустраиваем территорию и начали утеплительные работы", - отметил мэр Комрата Сергей Анастасов.



Правительство Польши намерено оказать помощь молдавским городам по всей стране.



"Это только начало. Мы хотим внедрить такую методологию по всей Молдове. Нам важна вся страна, а не определённая область", - cказал посол Польши в Молдове Бартоломей Зданюк.



"Важную роль играют агентства регионального развития. Они становятся центрами получения и распределения не только финансовых ресурсов, но также инновационных идей", - cообщил генеральный госсекретарь Минрегионразвития Юрий Ушурелу.



Это четвертая программа финансовой помощи от правительства Польши, предоставленной через Фонд солидарности. До сих пор наша страна получила 15 миллионов леев.



