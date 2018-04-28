Тысячи людей по всей стране вышли сегодня на субботник

Тысячи людей по всей стране вышли сегодня на субботник. Инициировала его Демократическая партия. Люди встретили идею с одобрением. В основном они занялись благоустройством и уборкой парков.

В кишиневском парке Валя Морилор собрались 120 волонтеров. Они вынесли 300 мешков мусора. Активисты Демпартии также установили в парке баннеры, призывающие горожан соблюдать чистоту. Другие кишиневцы вышли на уборку парка "La Izvor", передает publika.md, а 150 добровольцев направились в зону для пикников, чтобы убрать за отдыхающими, которые бросили одноразовую посуду и бутылки.

Сотни волонтеров вышли на уборку парка в Ниспоренах. В рамках акции жители высадили две тысячи саженцев акации.



"Мы поддерживаем любые инициативы неправительственных организаций, политических партий и рядовые граждане, когда они направлены на то, что наш город был красивее и чище", - расcказал мэр города Григоре Робу.



Работа кипела во всех населенных пунктах Ниспоренского района.



"Эта кампания предполагает посадку деревьев не только в парках Ниспорен, но и других населенных пунктов. А также благоустройство мемориалов, кладбищ и ликвидацию несанкционированных мусорных свалок", - cообщил вице-председатель района.



В Бельцах более 300 добровольцев вышли на благоустройство проспекта имени Эминеску. Вдоль аллеи высадили сотни кустов сирени.



"Она украсит наш город, украсит этот проспект. В рамках проекта "Хорошие дороги для Молдовы" правительство выделило почти три миллиона леев на реабилитацию проезжей части и этой аллеи", - рассказал депутат ДПМ Сергей Киселев.



"Мы благоустроим дорожки, подметем, приведем в порядок аллею, потом побелим все бордюры", - cообщил глава территориального бюро Госканцелярии Октавиан Маху.



По официальной статистике, ежегодно в нашей стране производится примерно три миллиона кубических метров мусора. Из них 15% утилизируется, 25 уничтожается, а 60% складируется на мусорных свалках.