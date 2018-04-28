Полиция расследует гибель 28-летнего жителя столицы. В убийстве подозревают 46-летнюю женщину, в квартире которой и обнаружили тело мужчины, получившего смертельное ножевое ранение.
"Возбуждено уголовное дело по статье 145 Уголовного кодекса. Женщину задержали на 72 часа. Она в следственном изоляторе полицейского управления", - cообщила пресс-секретарь Кишиневской полиции Наталья Стати.
Полицию вызвали соседи. Об этом их попросила сама хозяйка квартиры. Между тем допросить ее не удалось - женщина была пьяна и вела себя агрессивно.
Еще одно сообщение поступило в полицию о мужчине, найденном мертвым на проспекте Штефана чел Маре. Прохожии вызвали скорую помощь, но врачи лишь констатировали смерть. Судмедэкспертиза подтвердила отсутствие насильственных причин остановки сердца.
Мужчина был уроженцем Единецкого района и в столице жил временно.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День в целом благоприятен. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md