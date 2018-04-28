Полиция расследует убийство 28-летнего жителя Кишинева

Полиция расследует гибель 28-летнего жителя столицы. В убийстве подозревают 46-летнюю женщину, в квартире которой и обнаружили тело мужчины, получившего смертельное ножевое ранение.

"Возбуждено уголовное дело по статье 145 Уголовного кодекса. Женщину задержали на 72 часа. Она в следственном изоляторе полицейского управления", - cообщила пресс-секретарь Кишиневской полиции Наталья Стати.



Полицию вызвали соседи. Об этом их попросила сама хозяйка квартиры. Между тем допросить ее не удалось - женщина была пьяна и вела себя агрессивно.



Еще одно сообщение поступило в полицию о мужчине, найденном мертвым на проспекте Штефана чел Маре. Прохожии вызвали скорую помощь, но врачи лишь констатировали смерть. Судмедэкспертиза подтвердила отсутствие насильственных причин остановки сердца.



Мужчина был уроженцем Единецкого района и в столице жил временно.