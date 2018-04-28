ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

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