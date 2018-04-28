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В центре Киева загорелось историческое здание
// фото: hromadskeradio.org
20:02, 28 Apr 2018
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В Киеве на улице Городецкого в субботу, 28 апреля, начался пожар в доме Гинзбурга.

Пожарные уже потушили возгорание, но продолжают ликвидировать последствия огня, сообщает korrespondent.net.

Пожар возник на шестом, последнем, этаже здания. Полностью выгорела часть этажа. На другие этажи пожар не распространился. Информации о пострадавших нет.

Дом был построен в 1901 году. Фасад здания украшают разнообразные скульптуры на античную тематику.




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