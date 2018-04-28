Ураганный ветер на Аляске носил по воздуху трамплин. ВИДЕО

Ураганный ветер на Аляске носил по воздуху трамплин. Очевидцу удалось заснять, как он летит и врезается в дом.

Как сообщает Моя планета, на военной базе Эльмендорф-Ричардсон поднялся сильный ветер, он сносил рекламные щиты и даже поднял в воздух трамплин. Трамплин врезался в припаркованную машину и дом перед тем, как рухнуть на землю.

UPI приводит слова автора видео: «Сразу после съемки мы с соседом подбежали и запрыгнули на батут, а затем оттащили его в укрытие. Так что он больше никому не причинит вреда».

Ураганы нередко поднимают в воздух тяжелые предметы. Так, в октябре прошлого года на американское побережье вынесло советский буй метеослужбы весом в полтонны.