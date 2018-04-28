Ежедневно публиковать фотографию в соцсетях оказалось полезным

Исследование Ланкастерского университета выявило пользу размещения фотографий в сети.

Для поиска участников исследователи разослали приглашение через соцсети. Для участия нужно было постить одну фотографию в день на протяжении двух месяцев и заполнять опросник.

Ученые отслеживали размещаемые фотографии, а также сопроводительный текст и дальнейшее общение в комментариях. Спустя два месяца участники сообщили о том, что чувствуют себя более вовлеченными в жизнь, а процесс фотосъемки сделал их более вдумчивыми и внимательными, передает Моя планета.

Выяснилось, что обмен фотографиями в Сети дает людям ощущение сопричастности и помогает бороться с одиночеством. Ежедневное креативное занятие приносит удовольствие и помогает смотреть на мир свежим взглядом. Ученые говорят, все дело в активном процессе создания смысла: именно он приносит чувство удовлетворенности жизнью.