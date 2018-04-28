Молдавские пограничники работают в "праздничном" режиме

Пограничная полиция Молдовы приняла меры по разгрузке КПП на время майских праздников.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, согласно решению руководства Пограничной полиции, на самых востребованных КПП созданы запасные команды сотрудников для разгрузки трансграничного движения и недопущения создания очередей.

Пограничная полиция рекомендует участникам трансграничного движения пользоваться приложением ”TRAFIC ONLINE” , которое работает на официальном сайте ведомства и с помощью которого можно узнать среднее время ожидания на всех КПП на границе Республики Молдова, чтобы выбрать наиболее подходящий пункт пропуска, передает Молдпрес.

Информацию о необходимых для пересечения границы документах можно узнать, позвонив по номеру телефона «Зеленой линии»: +373(22)259-717. В праздничные дни на самых загруженных КПП семьям с детьми и инвалидам будет разрешено проходить по полосе пропуска дипломатического корпуса.