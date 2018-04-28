"Роскосмос" вступился за московского школьника, "неправильно" нарисовавшего космос

В госкорпорации "Роскосмос" поддержали второклассника из Москвы, рисунок которого на космическую тему забраковала учительница. Мальчик нарисовал аппарат "Союз", солнце с лучами и разноцветные звезды.

"Рисунок учитель не приняла и сказала: таким космос не бывает, иди перерисовывай. Ребенок очень расстроился", - рассказала мама мальчика телеканалу "360".



После этого отец школьника послал картинку сына в "Роскосмос" через соцсети, рассказал о реакции учительницы и спросил, "при каких условиях или в каких созвездиях космос может выглядеть, как на рисунке". Переписку опубликовал Telegram-канал Mash. В "Роскосмосе" изданию TJ подтвердили информацию.

В госкорпорации отцу мальчика ответили, что учитель неправ "даже не столько как преподаватель, отказавший ребенку в своем видении мира, сколько как преподаватель, не принявший во внимание законы физики и оптики". Кроме того, специалистов удивило, что ребенок правильно нарисовал аппарат "Союз": отсеки и топливные баки располагаются в нужных местах, передает newsru.com.



"Человеческий глаз устроен таким образом, что он распознает цвета, исходя из степени возбуждения определенных сегментов в глазу, отвечающих за восприятие красного, синего и зеленого спектров, - объяснили в "Роскосмосе". - Поскольку звезды излучают в очень широком спектре, зачастую мы воспринимаем лишь смесь этих цветов (зеленый + красный + синий = белый). На самом деле звезды бывают и голубые, и белые, и желтые, и оранжевые, и красные".



В качестве примера "Роскосмос" привел фотографию космонавта Геннадия Падалки с орбиты Земли, на которой, при увеличении снимка, можно разглядеть "и красные, и синие, и желтые звезды - лишь малую частицу цветового великолепия дальнего космоса".